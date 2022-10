“Per la Juve c’è una suggestione intrigante”, l’annuncio

Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ed Angel Di Maria tutti assieme in campo per la Juve? Ne parla l’agente sportivo Andrea D’Amico a Tuttosport.

Intervista D’Amico

«Una suggestione molto intrigante. Sarebbe un bel tridente però andrebbe supportato da un centrocampo con gli attributi per non perdere equilibrio. Perché se gli attaccanti fanno sognare i tifosi e vendere i biglietti, soprattutto in Italia si vince con le migliori difese. È stato così anche per la Juventus dei 9 scudetti consecutivi, che ha costruito la leggenda sulla forza della BBC Barzagli-Bonucci-Chiellini»