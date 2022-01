Perin positivo al Covid-19 – Non lascia tregua il pericolo del contagio da Coronavirus. In casa Juventus si registra la positività di Perin. Il secondo portiere bianconero è già in isolamento, qualche preoccupazione per i possibili contagi di altri giocatori

Perin Positivo

“Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 di Mattia Perin. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.

Questa la nota con cui il club bianconero annuncia il contagio del portiere.