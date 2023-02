Perin su Di Maria: “Senza Messi sarebbe stato il più grande”

Il portiere della Juventus Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di JTV e ha commentato così la vittoria di La Spezia.

Perin su Di Maria

“E‘ stato il momento propizio per fare il 2-0. Tutta la squadra dal punto di vista dell’atteggiamento è stato formidabile e poi è entrato il fuoriclasse che ha messo in ghiaccio la partita. Ci aspettiamo questo da lui e lo sa perché giocatori con qualità ne ho visti pochissimi in vita mia. Cosa ha in più? Come vede il gioco, la sensibilità che ha nel tocco di palla, la precisione nei passaggi, la precisione nei cross, la precisione in tutto quello che fa. Lui si può mettere nella categoria fuoriclasse insieme a Messi, Cristiano ecc. Se non ci fosse stato Messi sarebbe stato il più grande giocatore”