Pirlo: “Ecco dove vedo Ronaldo il prossimo anno”

Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni integrali.

“Ronaldo? Lo vedo ancora bianconero e concentrato, ha giocato con grande sacrificio. Ha fatto tante rincorse, voleva vincere: E’ concentrato sulla gara di domani, poi ci sarà tempo”.

“Buffon? La Juventus e non solo la Juventus, tutto il movimento calcistico italiano, se non rimarrà in Italia o andrà all’estero, perde un monumento del calcio. Per quello che è Gigi in campo e fuori. E’ un dispiacere, siamo cresciuti insieme e abbiamo fatto un percorso insieme. E’ ancora più ammirevole vederlo tutti i giorni con la voglia di un ragazzino e dispiace non vederlo alla Juve”.

“iL MIO FUTURO? Non credo che la società deciderà in base a domani. Si sono fatti un’idea durante la stagione, su ciò che è stato fatto quest’anno. Cosa è stato fatto bene, cosa male. Non si prendono decisioni in merito a un’ultima partita o a un risultato. Spetterà a loro decidere, vedremo cos’accadrà. Siamo concentrati su domani”.

FONTE: ilbianconero.com