Pirlo: ‘Ronaldo contento di uscire! Pasillo? Alla Juve no”

Dopo la bella vittoria sull’Inter, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Sky: tanti i temi trattati, dalla sostituzione di Ronaldo alla mancata passerella per i Campioni d’Italia

Intervista Pirlo in Juve-Inter

“Ronaldo per la prima volta era contento di uscire, con la squadra in dieci uomini correva a vuoto. Ingresso anticipato in spogliatoio? Era contento!”

“Tante volte negli spogliatoi ci siamo chiesti cosa fosse mancato. Non c’è stato lo stesso fuoco degli altri anni, la fiammella si è un po’ spenta. Ma dovevamo riaccenderla per lottare, prima per rivincere lo scudetto e poi, per colpa mia e di tutti, per il quarto posto. Questi giocatori sono all’altezza per i big match, come ha dimostrato stasera”.

“A noi non l’ha mai fatto nessuno. Era sufficiente quello che ha fatto già la Sampdoria. Noi abbiamo fatto i complimenti all’Inter e bastava così. Se c’è una cosa da fare la si fa, e non è la società o i giocatori a chiederlo nel caso. Sono io”.