Platini e Del Piero tornano alla Juve? Le ultime

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo, parlando di Platini e Del Piero di ritorno alla Juve.

Platini e Del Piero tornano alla Juve?

“Del Piero e Platini sarebbero due figure importanti da inserire nell’organigramma della Juventus, l’italiano sarebbe il classico uomo di campo che potrebbe fare da collante tra la società e la squadra mentre il francese visto comunque la sua enorme esperienza dirigenziale garantirebbe da questo punto di vista uno step in avanti ad un gruppo dirigenziale che riparte da zero. Platini credo che abbia una grande voglia di rimettersi in gioco e la Juventus in questo momento sarebbe la piazza giusta per dimostrare il suo enorme valore anche nelle vesti di dirigente visto che nel suo passato sia nell’organizzazione del mondiale di Francia ’98 e sia poi come presidente dell’UEFA ha portato avanti con grandi caparbietà delle sue idee ottenendo risultati importanti.”