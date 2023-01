Nell’elenco delle motivazioni della Corte FIGC sull’inibizione di Paratici in merito al caso plusvalenze, spuntano tutti affari contestati all’ex CFO Juve.

Plusvalenze Juve, tutti gli affari contestati a Paratici

“Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione.

Gli affari contestati a Paratici

in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di € 8.000.000;

28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di € 10.000.000;

28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di € 18.000.000;

11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di € 2.500.000;

21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di € 2.500.000;

27 gennaio 2021 trasferimento di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di € 8.000.000;

27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo di € 8.000.000;

15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di € 1.320.000;

15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di € 1.500.000;

30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene al prezzo di € 4.000.000;

30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di € 4.380.000;

14 luglio 2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di € 1.900.000;

31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di € 2.385.000;

31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di € 2.910.000;

24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.336.000;

24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di € 2.850.000;

28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di € 2.500.000;

28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di € 3.200.000;

29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di € 20.000.000;

29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di € 4.000.000;

31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di € 3.500.000;

29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di € 1.700.000;

29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di € 1.300.000;

29 gennaio ’20 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di € 1.000.000;

29 gennaio ’20 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di € 4.000.000;

30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di € 500.000;

13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo Mancuso al prezzo di € 4.500.000;

30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di € 2.400.000;

24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da S

24 gennaio 2020 trasferimento di Alejandro José Marques Mendez al prezzo di € 8.200.000;

30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada al prezzo di € 10.000.000;

30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di € 10.508.800;

L’accusa a Paratici

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società”