Pogba fa impazzire i tifosi Juventus con una frase

Ora è tutto vero, certificato dalla firma sul contratto, dalle foto di rito e dalla nuova maglia: la Juve ha il suo nuovo numero 10, Paul Pogba. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba e le parole per i tifosi della Juventus

La missione è chiara: riportare la Juve al vertice e tornare protagonista, anche in vista del Mondiale in Qatar dove si presenterà da campione in carica. Le prime parole di saluto ai suoi vecchi/nuovi tifosi sono un programma: «Ciao bianconeri, come vedete sono tornato e sono molto felice. Non vedo l’ora di ricominciare insieme e vincere ancora. Saremo ancora insieme, in campo e allo stadio». Paul si batte la mano sul cuore, sorride, è tornato nella sua comfort zone dove può esprimersi al meglio e raggiungere il top.