Pogba infortunato, ecco quando può tornare

Paul Pogba si è fermato prima ancora di cominciare ufficialmente la stagione della Juventus, per quel dolore avvertito in allenamento durante la tournée americana, dopo aver giocato solo uno spezzone di amichevole: era il 23 luglio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Quando può tornare Pogba alla Juve

Pogba contava di rientrare almeno per le ultime due gare prima della sosta, per aiutare la Juve, per mettere qualche minuto nelle gambe prima del Mondiale. Adesso tutto torna in discussione, perché se anche dovesse cavarsela solo con una decina di giorni, è difficile immaginare che possa giocare contro Verona (10 novembre) e Lazio (13). Le convocazioni della Francia per il Mondiale dovrebbero essere ufficiali il 9.