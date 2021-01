Pogba Juve, ecco perchè non è impossibile

Pogba Juve – Il sogno della Juventus resta il ritorno anche clamoroso di Paul Pogba in maglia bianconera. Anche questa finestra invernale di calciomercato il club di Agnelli proverà a capire i margini di una possibile trattativa.



Ad ogni sessione di mercato, il nome del campione francese torna di moda in casa Juventus. Non a caso, nelle scorse settimane diverse fonti hanno nuovamente accostato Pogba alla Vecchia Signora già per questo gennaio. Un’ipotesi complicatissima, praticamente impossibile da realizzare in questa sessione invernale. I soldi non ci sono e convincere il Manchester United a cedere il “Polpo” subito pare essere un’impresa più che ardua. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

7 gennaio

Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, Pogba è ormai in rotta totale con il Manchester United. La Juve, al momento, ha in testa due piani per riportarlo a Torino in estate. Il primo è di offrire Aaron Ramsey allo United. Il centrocampista gallese, con un passato importante all’Arsenal, è ben visto in Inghilterra, dove ha giocato con la maglia dei Gunners. Il secondo piano prevede di fare cassa con il cartellino di Federico Bernardeschi.

5 gennaio

Pogba Juve – L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ai microfoni di Sky Sports Uk ha fatto il punto sull’attuale situazione di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester in rottura col club ed ha attirato le attenzione di grandi club, ma in primis la Juventus è sempre alla finestra per cogliere l’attimo e preparare il grande ritorno in bianconero.

“Penso che Paul Pogba rimarrà al Manchester United almeno per adesso. Dal parlare con le persone intorno al giocatore e intorno al suo agente, Mino Raiola, la sensazione è che sia davvero difficile che un trasferimento avvenga a gennaio.

È davvero complicato per la Juventus spendere 100 milioni di euro per un giocatore: vale lo stesso per il Real Madrid, che a gennaio non ingaggia nessuno. E non mi aspetto che il Paris Saint-Germain faccia un’offerta per Pogba in questo momento”.



4 gennaio

Il centrocampista francese è in rottura con il Manchester United e come riporta il Daily Mirror lascerà i ‘Red Devils’ a fine stagione. Lo United avrebbe infatti alzato bandiera bianca, vista la volontà del giocatore di non firmare il rinnovo contratto in scadenza nel 2022.

Gli inglesi lo metteranno così sul mercato, con la speranza di recuperare parte dei 105 milioni di euro spesi nell’estate 2016 quando Pogba fu prelevato dalla Juve. Oltre ai bianconeri, anche Real Madrid e PSG sarebbero in pressing sul 27enne campione del mondo

3 gennaio

Come scrive il Corriere di Torino, sono continui i contatti per Paul Pogba, non solo con l’agente Mino Raiola. Negli scorsi giorni, infatti, la Juve ha mosso passi concreti anche verso il Manchester United .

C’è la volontà di sondare la disponibilità al prestito per i prossimi sei mesi, con un riscatto che poi potrebbe consentire ai Red Devils di realizzare il più possibile a un anno dalla scadenza del contratto.

Quanto costa Pogba?

Nelle ultime stagioni il costo del cartellino di Paul Pogba è calato tanto. Il centrocampista aveva lasciato la Juventus nel 2016 per passare allo Manchester United per 105 milioni di euro. Ad oggi siamo lontani da quelle cifre per diversi motivi a partire dal rendimento calato francese sino a dinamiche di mercato che portano al ribasso dei prezzi.

Oggi il costo del suo cartellino è dimezzato a circa 50 milioni anche a causa di altri fattori. Il contratto del giocatore, che non ha intenzione di rinnovare, scade nel 2022. Dunque, l’affare non è impossibile.

