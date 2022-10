Pogba, arriva una notizia ufficiale che rende felici i tifosi

Ha lavorato parzialmente con la squadra Paul Pogba, lo annuncia la Juventus sul suo sito ufficiale. Paul Pogba riassapora il piacere di allenarsi assieme ai compagni e non più soltanto in solitaria, come gli capita da quando a fine luglio si è lesionato il menisco esterno del ginocchio destro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve, notizia ufficiale su Pogba

Dopo l’iniziale terapia conservativa e l’intervento chirurgico di inizio settembre, il 29enne francese è passato dalla piscina alla palestra fino al campo, dove da un po’ di giorni svolge un lavoro atletico personalizzato. Un primo passo sì, ma molto più che importante. Vuole tornare a sentirsi un giocatore e il fatto di ricominciare ad allenarsi in gruppo sarà tutto tranne che un dettaglio dopo i tanti problemi degli ultimi mesi.