“Pogba? Ko inventato, ha problema psicologico”, l’allarme

A commentare le notizie riguardanti la Juventus e Paul Pogba a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Allarme infortunio Pogba

Cosa dice sulla Juventus?

“La risposta di Allegri su Pogba data ai media ha un senso. Mi dicono che l’infortunio muscolare non c’è mai stato, se lo sono inventato perché ha un infortunio psicologico. Quando spinge ha talmente paura ad andare oltre la soglia che si blocca. Ha un blocco psicologico adesso e continuerà a non giocare finchè non risolverà questo problema. Confermo, mi è stato detto da qualcuno, da una fonte. Allegri dice che non sa quando rigiocherà e questo mi ha insospettito. Se è muscolare a un certo punto rientri, invece se dice così è perché c’è dell’altro”