Sentite Gazzetta: “Pogba-Mbappè c’è poca simpatia!”

Fiducia, ma a tempo. È quella che Kylian Mbappé ha deciso di concedere a Paul Pogba. Tra i due non c’è mai stata grande simpatia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba-Mbappè, cosa succede?

Per il bene della nazionale francese non c’erano mai stati problemi. Fino a qualche giorno fa, quando la doppia indagine aperta a Parigi e Torino sul tentativo di estorsione ai danni del bianconero, con tanto di minacce alla madre, ha fatto emergere uno retroscena scomodo. Mathias, il fratello del centrocampista infatti accusa Paul di aver pagato uno stregone per gettare il malocchio sull’attaccante parigino. Una versione smentita dallo juventino. Mbappé sembra incline a credergli, per ora: «Ha già i suoi problemi non è il momento di fargliene pesare altri».