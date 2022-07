Pogba mette in chiaro il motivo del ritorno alla Juve

Al cuore non si comanda. Paul Pogba ieri è stato chiaro: il suo ritorno alla Juve, dove si sente a casa, è stato innanzitutto una questione di cuore. «Dentro di me sentivo che era la cosa giusta, anche se c’erano pure altre squadre». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba torna alla Juventus

A confermare la bontà della decisione è il sorriso con cui il francese parla dell’affetto ricevuto in questi primi giorni del Pogback. «Un’accoglienza da sogno». Tutto bello, poi sarà il campo a parlare. E se è vero che la scelta è stata soprattutto sentimentale, non si pensi che Pogba non abbia considerato anche gli aspetti meramente calcistici.