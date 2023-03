Pogba non vede l’ora di passare alla “fase 2”, ecco qual è

Pogba non vede l’ora di passare alla “fase 2”: riprendersi la Juventus, come era nei piani di luglio e come ha sempre fatto nella sua prima vita in bianconero. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

«Paul doveva tornare, ha grande feeling con la Juventus, voleva raggiungere quello che ha già ottenuto con il club», ha raccontato Rafaela Pimenta, l’agente del francese, durante il Football Summit organizzato dal Financial Times. Se Rabiot è sempre più intoccabile, Paul spera di tornare a esserlo presto, ma difficilmente sarà così già domenica contro la Roma.