“Pogba superiore a tutti”, lo garantisce Allegri!

Tre Locatelli, tre McKennie e uno Zakaria. Totale: sette gol. E’ il bottino del centrocampo della Juventus nel 2021-22. Il solo Paul Pogba, nel 2015-16, l’ultima annata in maglia bianconera, ha fatto meglio in campionato (8 reti). Ne parla la Gazzetta dello Sport. Allegri garantisce su di lui.

La garanzia di Allegri su Pogba

«Calcisticamente sono lo stesso di sei anni fa», ha garantito Paul, quasi rispondendo in anticipo allo sprono di Allegri, che poco dopo aveva giudicato le sue ultime stagioni al Manchester United «sotto al suo livello». Lo sa anche Paul, che con altre parole l’ha ammesso. La Serie A non è però la Premier League. Qui, per dirla sempre alla Allegri, «Paul ha un tasso tecnico e un potere fisico superiore a tutti». Chi lo fermerà?