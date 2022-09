Pogba torna nel 2023? I tempi di recupero

All’interno della Juventus la gestione dell’infortunio di Paul Pogba ha creato un certo fastidio. Il club ha accettato la decisione del giocatore, ma la scelta di non operarsi subito in California si è rivelata sbagliata e forse pure controproducente. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Tempi di recupero Pogba

Rischia di non giocare un minuto sino al 2023. Il programma prevede otto settimane per tornare ad allenarsi con i compagni. Se tutto va come previsto, sarà abile e arruolato a novembre. Sempre che non abbia ragione Allegri nel dire che si rivedrà solo a gennaio.