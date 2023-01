Pogba-Vlahovic, bella notizia in vista: ecco quale

La tempesta scatenata dalla penalizzazione di 15 punti si è abbattuta di recente sulla Juventus, ma gli strascichi potrebbero durare a lungo. Detto ciò, c’è una bella notizia su Pogba e Vlahovic come racconta la Gazzetta dello Sport.

Pogba-Vlahovic, bella notizia

Il filone sulle plusvalenze “fittizie” è solo il primo toccato dalla giustizia sportiva, in attesa di quello sulle due manovre stipendi del 2020 e 2021. E poi l’indagine della Uefa e l’eventuale processo penale, con l’udienza preliminare già fissata per il 27 marzo a Torino. Il futuro è un grande punto di domanda, fuori dal campo. Dentro la Juve è pronta a riabbracciare due campioni del calibro di Pogba e Vlahovic: il via libera alla loro convocazione per la gara di domenica contro il Monza passa dall’allenamento con probabile test amichevole di domani.