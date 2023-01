La prima Juventus del 2023 non sarà ancora quella progettata in estate, contro la Cremonese c’è un dubbio come racconta la Gazzetta dello Sport.

Portiere Juventus, dubbio per la Cremonese

Se il dubbio Szczesny verrà risolto in extremis (il polacco è alle prese con il torcicollo) e Mattia Perin è già in preallarme, gli indisponibili certi sono almeno cinque.