Potete fare 50 punti? Allegri risponde ai giornalisti

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza. TuttoJuve.com riporta le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Allegri

Potete fare 50 punti nel girone di ritorno?

“Non lo so. Voi pensavate che con tutte queste assenze la squadra potesse fare 38 punti? Abbiamo fatto un girone d’andata bello, perchè abbiamo fatto tanti punti e dove si sono messi in mostra tanti giovani e quindi c’è sempre un lato positivo dalle cose negative. Poi a chiacchiere siamo bravi tutti e anzi chi arriva adesso ha ancora più responsabilità perchè dovranno essere ancora più bravi per fare più punti”