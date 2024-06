Prandelli: “Juve da scudetto, ecco quanti gol segnerà Vlahovic”

Cesare Prandelli assolutamente ottimista per la nuova Juventus di Thiago Motta: l’ex allenatore, con un passato da calciatore in maglia bianconera, ne ha parlato nel corso di un’intervista per La Stampa oggi in edicola. In questa il 66enne si è pronunciato con assoluto entusiasmo per questo nuovo ciclo juventino ora iniziato anche ufficialmente dopo la nota bianconera di due giorni fa.

Prandelli e l’ottimismo sulla Juve di Thiago Motta

Secondo Prandelli, infatti, la Vecchia Signora tornerà a essere da scudetto col tecnico italo-brasiliano in panchina: “Sì, credo proprio di sì. Ho grande fiducia in lui“, riferisce. Molti dicono che si vedeva già in campo quando giocava la predisposizione di Motta da allenatore e l’ex Ct in effetti lo conferma: “Parlava poco ma quando lo faceva diceva sempre cose giuste e tutti lo stavano ad ascoltare. In campo era sempre lucido ma anche forte fisicamente, a volte forse troppo. Questo fa comunque capire il grande temperamento e la sua voglia di raggiungere sempre i propri obiettivi”.

Nelle aspettative del 66enne c’è soprattutto l’exploit di un ex Viola, maglia a lui cara dato il legame in panchina con la Fiorentina: “Vlahovic penso si possa inserire alla perfezione. Se la Juve dovesse giocare come abbiamo visto fare al Bologna, credo che Dusan potrà segnare anche 30 gol“.