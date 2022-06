Primavera Juventus, un ex giocatore per la panchina

Prende sempre più corpo la suggestione di un vivaio della Juventus con radici ben piantate nella gloriosa storia del club. Ne parla Tuttosport.

Primavera Juventus, l’idea dell’ex bianconero

Se quella di Simone Padoin alla guida dell’Under 17 al momento è un’idea, per Paolo Montero sulla panchina dell’Under 19 si è invece già arrivati alla fase dei contatti e delle proposte. Sulla lista dei candidati al ruolo lasciato vacante da Andrea Bonatti compare infatti anche il nome dell’uruguaiano, 275 presenze in bianconero tra il 1996 e il 2005. Oggi Montero è svincolato e sta prendendo in considerazione gli ammiccamenti della Juventus.