Primavera Juventus, il nuovo allenatore è Montero

I tifosi della Juventus esultano perché Paolo Montero è un idolo. Come racconta Tuttosport, oggi è atteso per la firma del contratto. Lo legherà di nuovo alla Juventus, nelle vesti di allenatore della Primavera Under 19.

Primavera Juventus, Montero allenatore

Vanta 275 presenze in bianconero tra il 1996 e il 2005, dopo un tentativo da procuratore, ha intrapreso la carriera da allenatore. Adesso il compit, di guidare i giovani della Juventus. Ai quali dovrà trasmettere, oltre che concetti tattici, anche il dna juventino di cui è stato uno dei simboli.