UFFICIALE – Juventus, due arrivi nello staff

Le panchine dell’Under 23 e dell’Under 19 della Juventus, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla e Paolo Montero. Il club lo ha comunicato ufficialmente.

Brambilla e Montero alla Juventus

Brambilla arriva dopo sette anni tra le fila del settore giovanile dell’Atalanta. Classe 1973, di Vimercate, prima di diventare allenatore è stato calciatore. Dal 2011 al 2015 è passato alla guida del settore giovanile del Novara, prima di approdare all’Atalanta dove per due stagioni ha allenato l’Under 17, prima di iniziare un ciclo con la Primavera orobica che è durato 5 anni e l’ha portato a vincere due Scudetti e due Supercoppe italiane.

Quello di Paolo Montero è un ritorno. Dopo la vincente esperienza in bianconero da giocatore tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila, torna all’ombra della Mole nella veste di allenatore della Primavera legandosi al Club per la prossima stagione sportiva. Chiusa l’esperienza italiana, è tornato in Argentina nel 2021, in un’altra squadra che ha avuto modo di conoscere da giocatore: il San Lorenzo.