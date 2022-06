Ecco le priorità di Allegri per vincere lo scudetto

L’estate di Allegri procede con una Juventus da rinforzare e Max ha molto peso nelle scelte di mercato. Il tecnico vuole una squadra da scudetto, come racconta la Gazzetta.

Juve da scudetto? Le priorità di Allegri

Allegri ha messo nero su bianco le sue priorità per aggiungere qualità e personalità alla rosa: un centrocampista, un esterno destro e uno sinistro per far volare il suo 4-3-3 e il factotum Morata (che va riscattato dall’Atletico), perché può fare sia il centravanti sia muoversi a sinistra nel tridente. Il resto (terzino sinistro in primis) dipenderà dalle cessioni, ma tre o quattro pedine sono indispensabili per colmare i vuoti lasciati da chi è andato via (Dybala, Bernardeschi, Chiellini).