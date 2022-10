Probabile formazione Juve Bologna, le scelte di Allegri

Sono recuperati e di nuovo a disposizione sia Locatelli, sia Rabiot, destinati a vestire una maglia da titolare nel 3-5-2. Saranno loro le mezzali, con Paredes in regìa. Il Corriere dello Sport propone la probabile formazione di Juve Bologna e le scelte di Allegri.

Probabile formazione Juve Bologna

Paredes e Cuadrado saranno a disposizione. Oggi Allegri valuterà le loro condizioni ma sembra che Paredes possa appunto partire dal primo minuto: l’alternativa prevederebbe Locatelli in regia e McKennie (o Miretti, o Fagioli) interno. Cuadrado è in ballottaggio con De Sciglio, a sinistra Kostic. Il reparto offensivo sarà composto da Vlahovic e Milik, anche perché Kean non ha mai convinto finora. La difesa sarà a tre, con Bonucci affiancato da Bremer e Danilo. In porta torna Szczesny.