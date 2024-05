Probabili formazioni Bologna-Juventus: le scelte di Montero

Bologna-Juventus sarà il posticipo finale della 37a giornata di Serie A, ma anche il debutto assoluto di Paolo Montero in prima squadra subentrato in questo ore a Massimiliano Allegri esonerato dopo la finale di Coppa Italia vinta ma dove l’allenatore, presa dalla voglia, dalla foga e dal desiderio di rivincita, ha superato il limite arrecando un danno di immagine alla società con un atteggiamento considerato non lineare.

Come giocherà ora la formazione bianconera guidata dal tecnico della Primavera? E’ chiaro che non si discosterà troppo dalla base di riferimento di quest’anno, anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici per eventuali cambi e la trasferta al Dall’Ara non è di certo tra le più semplici per osare così del tutto all’improvviso, tuttavia vi è curiosità sugli interpreti che l’allenatore ad interim sceglierà per l’ultima trasferta della stagione.

Ultimissime Bologna-Juventus: le scelte di Montero

Secondo le ultimissime, Montero confermerà il 3-5-2 del suo predecessore. In porta ovviamente Szcesny col terzetto composto dai leader bianconeri Gatti, Bremer e Danilo. In regia rientra invece Locatelli dopo il turno di stop per squalifica, con Mckennie e Rabiot ai suoi lati e Cambiaso e Iling-Junior sulle corsie esterne. In attacco confermato il tandem: Chiesa–Vlahovic.

Per Thiago Motta che sfida quel che probabilmente sarà il suo futuro c’è un’assenza pesante: Zirkzee. L’attaccante olandese dà infatti forfait per infortunio. Emiliani ufficialmente qualificati in Champions ma sarà scontro diretto per il 3° posto: rossoblu in vantaggio al momento a pari punti, la Juventus che ha così l’occasione di riprendersi quanto gli apparteneva prima del drastico calo degli ultimi mesi. L’Atalanta, dietro a 66 con una gara da recuperare, altrimenti può anche sorpassare.

Probabili formazioni Bologna-Juventus