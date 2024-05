Probabili formazioni Juve-Monza: le scelte di Montero per l’ultima

Juventus-Monza, atto conclusivo per la stagione 2023/24. Ci si aspettava qualcosa in più considerando la mancata partecipazione alle coppe e una settimana tipo che poteva favorire decisamente la lotta allo scudetto, invece è arrivato appena una minima e doverosa qualificazione in Champions League e nel finale anche una Coppa Italia che ha tolto un po’ di amaro in bocca ma che di certo da sola non basta a giudicare con pieno entusiasmo.

Ora arrivano gli ultimissimi 90 minuti che congederanno anche Paolo Montero che tornerà a guidare la primavera bianconera, con la panchina che sarà invece lasciata a Thiago Motta pronto alla sua nuova sfida di vita dopo l’addio anche ufficializzato al Bologna. In palio, in quest’ultimissima volata, c’è il terzo posto – Atalanta permettendo – che vale un premio economico comunque non banale tutto sommato.

La Vecchia Signora torna in campo dopo il 3-3 del Dall’Ara dello scorso lunedì, dove è prima andato in scena un psicodramma mortificante per la storia juventina e poi una rinascita innescata dal tridente e dai cambi del tecnico ad interim che hanno portato anche quasi a vincerla alla fine.

Probabili formazioni Juventus-Monza: le scelte di Montero e Palladino

Juve (3-5-2) – Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa

– Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa Monza (4-3-2-1) – Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, Kyriakopolos; Pessina, Bondo; Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric

Tuttavia, nonostante tutto, Montero ripartirà sempre dalla base allegriana per il match di sabato alle 18.00 in diretta su DAZN. Quindi difesa a tre e tandem offensivo composto da Vlahovic e Chiesa. Dall’altra parte Raffaele Palladino anche va dritto verso la sua ultima gara sulla panchina del Monza: è pronto a un salto di qualità. Un primissimo step in attesa poi di vette ancor più alte e chissà che non siano anche bianconere un giorno. Nel frattempo lo osservano con interesse Bologna e Atalanta.