La Juve ha più e più volte provato a prendere visione dell’ormai fantomatica “nota 10940” che la Procura Federale ha inviato alla Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) nel lontano aprile del 2021. Ma in tutta risposta ha ottenuto dei sonori due di picche. Ne parla Tuttosport.

Processo Juve, una carta segreta può annullare tutto!

Un secco no l’ha ricevuto dal procuratore Giuseppe Chiné a seguito dell’istanza formalizzata il 14 marzo 2022 in quanto quella nota «non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare» e poi ancora il 6, l’11 e il 12 aprile 2022. In queste occasioni ci aveva provato sia con Covisoc (nada) sia con la Procura la quale ha precisato che «la nota del 14 parile 2021 non costituisce atto d’indagine» e dunque «rimane estranea al fascicolo e all’attività istruttoria».

Ma cosa ci sarà mai scritto in quella nota? Perché la Juventus teneva/tiene così tanto a visionare quel carteggio? Perché Covisoc e Procura hanno così a cuore che non sia messa a disposizione della controparte?