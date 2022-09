La procura di Torino chiede condanna ad ex moglie di Allegri

Ieri, mercoledì 28 settembre 2022, il pm Davide Pretti della procura di Torino ha chiesto la condanna a un anno e due mesi, con l’accusa di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari, per Claudia Ughi.

Chiesta condanna ad ex moglie Allegri

La psicologa ed ex moglie dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è accusata dallo stesso tecnico di avere utilizzato per i propri interessi i soldi che lui le ha versato per il figlio che la coppia ha insieme. Il processo si sta svolgendo con rito abbreviato (quindi a porte chiuse) nelle aule del palazzo di giustizia. Lo riporta TorinoToday.