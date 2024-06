Il pronostico di Buffon sul Napoli di Conte: “Vi dico già dove arriverà”

Sarà un campionato entusiasmante quello che andrà in scena il prossimo anno. Il mercato ancora deve entrare nel vivo e ancora non sono chiare le nuove squadre che si andranno a delineare, ma già dal valzer panchina si promette spettacolo: l’Inter resta la favorita alla luce dello scudetto conquistato quest’anno ma la Juventus di Thiago Motta è pronta ad annunciarle battaglia sin da subito. Il brasiliano è stato chiamato proprio per questo: migliorare l’attuale terzo posto e portare la Vecchia Signora più su attraverso il gioco.

Ma occhio anche al Napoli che si è affidato al mondo Juve per rinascere: in dirigenza il bianconero uscente Giovanni Manna, in campo una bandiera juventina come Antonio Conte che ha dato una scossa enorme all’ambiente dopo la stagione vergognosa caratterizzata da uno record storico negativo col 10° posto in campionato pochi mesi dopo lo scudetto. Considerando anche l’assenza nelle coppe, molti individuano nel Napoli – oltre che appunto nella Juve – la principale candidata che potrebbero già spezzare il regno nerazzurro.

Il pronostico di Buffon sul Napoli di Conte

Arriva a proposito degli azzurri ora guidati da Conte anche un pronostico di una leggenda della Juventus, ovvero Gianluigi Buffon. Intervenuto a margine del festival di Serie A a Parma, l’ex portiere non ha dubbi: “Se va male, arrivano secondi”, ha infatti riferito senza troppi fronzoli e alludendo quindi anche alla possibilità di vincere subito lo scudetto. E ancora: “C’è grande curiosità su questa unione: la passione di Napoli e il carisma di Conte faranno un grande mix. I giocatori vivranno un’esperienza unica e lo sanno bene”.