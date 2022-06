Protesta tifosi Juve contro i rialzi abbonamenti  

Dopo due anni torna la campagna abbonamenti in casa Juve. E l’Allianz Stadium si conferma un teatro piuttosto caro per i tifosi.

Abbonamenti Juve fino a 2560 euro

Come racconta il CorSport, l’aumento medio dei prezzi si è ridotto (+6,3%). Curve tra 650 e 675 euro, altri settori da un minimo di 830 euro a un massimo di 2.560 euro.



Via libera al rinnovo lunedì fino a lunedì 27. Solo al termine si potrà eventualmente aprire la vendita libera. Per i rinnovi, i prezzi sono i seguenti: