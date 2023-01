Protesta tifosi Juventus, sarà clamorosa!

Pare certo che la Procura Federale ha deciso di avvalersi della possibilità di chiedere e ottenere ulteriori 40 giorni per completare le indagini in corso sul nuovo processo che vedrà sul banco degli imputati nuovamente la Juventus soprattutto per la cosiddetta manovra stipendi. Ne parla Tuttosport.

Protesta tifosi Juventus

Tira una brutta aria a Roma. Dalle parti della Procura federale soffiano venti che non promettono nulla di buono per il popolo juventino che, civilmente, si sta organizzando per una protesta annunciata come clamorosa e impattante.