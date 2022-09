PSG, conferenza Galtier: “Juve? Allegri malizioso”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, parla del match contro la Juventus in conferenza stampa.

Condividi l’idea che il PSG sia la squadra favorita?

“No. Sarebbe riduttivo dire questo nei confronti delle altre. Ogni anno ci sono 8-9 squadre che potenzialmente possono vincere la Champions: ci sono squadre favorite che non arrivano alla fine, ci sono sorprese, scenari imponderabili con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere. Dire che siamo i favoriti.. Non lo penso. Qui ci sono i migliori giocatori”.

Che squadra è la Juventus?

“Ha esperienza, è difficile da battere. Ora si dice sia in difficoltà ma partendo dalla sua organizzazione è difficile da gestire, creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa. Sono molto forti sulle transizioni, vanno in profondità e hanno anche Vlahovic davanti”.

Allegri ha detto che l’avversario è il Benfica, non voi…

“Ha più esperienza di me e ha la malizia dei tecnici italiani che rispetto molto”