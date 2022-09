PSG-Juve, Allegri ha una mossa per fermare Messi-Mbappè

Stasera si gioca PSG-Juve in Champions League. Mbappé oserà, e con lui Leo Messi dai 7 Palloni d’oro e Neymar. Come può fermarli la Juve? In due modi, come racconta la Gazzetta dello Sport.

PSG-Juve, la mossa di Allegri

Il primo è semplice: crederci. La speranza è che l’infelice uscita di Allegri («Realisticamente ce la giocheremo con il Benfica») non sia entrata nella testa della squadra. E passiamo alla seconda domanda, dando per acquisita la volontà di vincere: come battere i mostri? Come fanno i bambini con le loro paure: affrontandole senza scappare. Una prova collettiva di grande intensità e grande pressione, senza rintanarsi dietro. E infatti, pare che Allegri voglia disegnare un 3-5-2.