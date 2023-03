Può essere il derby della svolta? Allegri rivela tutto

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Può essere il derby della svolta?

“Assolutamente si, perchè non avevamo mai vinto subendo due gol, abbiamo vinto in rimonta per ben due volte. Bisogna continuare con questa mentalità e convinzione, possiamo farlo solo se la squadra lavora da squadra e tutti si sentono utili e al servizio del compagno. Se oggi chi è entrato entrava male affondava la squadra. Chi entra è molto più importante di chi esce. Una volta tocca a uno e poi tocca all’altro. Magari chi non gioca può arrabbiarsi, ma faccio queste scelte per la squadra”.