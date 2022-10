Quando può tornare in campo Federico Chiesa?

Federico Chiesa è tornato a lavorare, almeno parzialmente, in gruppo con il resto dei compagni. Chiaro che ora in molti si stanno già facendo la domanda: quando lo vedremo in campo? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Quando torna Federico Chiesa?

La parola d’ordine in casa Juve è pazienza. Allegri l’ha aspettato senza fretta. È chiaro che la speranza di vederlo prima della sosta per il Mondiale si basa su fondamenta reali. Tanto che in molti fissano la data della partita di Champions contro il Benfica, il 25 ottobre, sul calendario per il rientro.