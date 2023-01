Quando torna Pogba? Ammissione di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Pogba alla vigilia della gara contro la Cremonese. Di seguito il testo evidenziato da TuttoJuve.

Conferenza Allegri Pogba

Come sta Pogba?

“Sta correndo. La cosa più importante è che il ginocchio non è gonfiato se dovesse continuare così potrebbe rientrare tra 15-20 giorni, però tutto dipende dall’evoluzione del suo ginocchio, quando si alzano i ritmi vedremo quanto e come potrà allenarsi con la squadra. Se tutto va bene, vedremo step by step”