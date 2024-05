Quanto incasserà la Juve partecipando alla nuova Champions: le cifre

E’ stato un anno in purgatorio, questo, per la Juventus. Lo è stato per la sola partecipazione in campionato, senza coppe europee come non accadeva da oltre 10 anni a questa parte, e perché è stato un’annata col contentino del minimo piazzamento in Champions League con Massimiliano Allegri. Una magra consolazione la vittoria della Coppa Italia che dà almeno un sapore differente a quest’annata, ma è chiaro che il domani dovrà portare molto e molto di più.

Al tecnico toscano, che già si immaginava nel fare il giro del campo prima di Juventus-Monza con l’ultimo trofeo da lui conquistato, va comunque detto un doveroso “grazie” per quanto fanno in questi anni – specialmente nel primo ciclo bianconero – e per aver comunque lasciato – e ci mancherebbe direbbe giustamente qualcuno – una Vecchia Signora che incasserà nei prossimi mesi un bel po’ di soldi per la partecipazione al prossimo massimo torneo continentale.

Juve incassi Champions: le cifre che arriveranno

Perché a differenza di tutti gli altri precedenti nella storia, nella prossima stagione andrà per la primissima volta in scena la nuova Champions League senza gironi ma con gruppone unico e soprattutto molto più ricca con somme ingenti ai club che vi partecipano. Juventus compresa che intascherà un bel po’ di soldi che potrà reinvestire sul mercato per mettere a disposizione di Thiago Motta una squadra ancor più forte.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per la società bianconera tale si traduce in una somma di 50 milioni di euro. Dovrebbero essere a oggi 53 per l’esattezza, con la Juve che si aggiudicherebbe il maggior incasso insieme all’Inter. Circa 48 milioni per l’Atalanta e ‘appena’ 28 per il Bologna. Occhio però alla Roma: dovesse qualificarsi in Champions nell’ultima giornata, si aggiudicherebbe per ranking la cifra più alta di tutta sottraendo qualcosina alle altre italiane: 55 milioni di euro.