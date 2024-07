“Quel giorno capii cos’era la Juve”, il racconto da brividi di Chiellini su Del Piero

Alex Del Piero è stato un assoluto emblema nel mondo Juve. E non solo per i tifosi che hanno potuto ammirare le sue prodezze nei 19 anni bianconeri, ma specialmente per chi ha avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio con lui durante il quasi ventennio alla corte della Vecchia Signora. Portatore di saggezza, sportività e della vera mentalità juventina.

Quella di non accontentarsi mai. Di alzare sempre più l’asticella e di ambire alla vittoria perché è lì che la Juventus deve sempre stare. “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”, come recita la storica frase di Giampiero Boniperti. Quanto Del Piero sia stato un’istituzione alla Juve lo ha lasciato perfettamente intendere Giorgio Chiellini che in un’intervista di questi anni ha svelato un fantastico retroscena.

L’aneddoto di Chiellini su Del Piero dopo un Milan-Juve 0-0

“Quel giorno, con Del Piero, capii cosa significava indossare la maglia della Juve”, ha raccontato l’ex difensore prossimo a diventare un neo dirigente della Juve. Ecco l’aneddoto: “Un giorno, dopo uno 0-0 col Milan a San Siro, rientranno negli spogliatoi ed eravamo soddisfatti. Quel Milan del resta era forte e noi eravamo una squadra giovane. Nonostante il clima sereno, però, Del Piero era nervoso e inizio a dare calcio alle cose. Ci stranimmo tutti, tranne Buffon che invece disse: “Lasciatelo stare, ora gli passa”.

Ma un giovane Chiellini voleva capirci di più: “Non contento andai da Alex e gli chiesi spiegazioni di quel comportamento. Lui non mi rispose, andò a farsi la doccia. Quando tornò chiamo tutta la squadra e disse: “Questa vostra felicità mi fa incazzare. Non possiamo permetterci di essere felici per un pareggio. Dobbiamo crescere come mentalità, perché un pari per la Juve è una sconfitta: ficcatevelo bene in testa”. Da quel gioco ho capito cosa volesse dire indossare la maglia della Juve”, ha raccontato Chiellini.