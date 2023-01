Rabiot in panchina, Allegri spiega la decisione

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo per 0-1 contro la Cremonese ai microfoni di Dazn e parla di Rabiot. Le sue parole riprese da Tuttojuve.

Intervista Allegri Rabiot

Come vede i giocatori rientrati dal Mondiale? La scelta di non schierare subito Rabiot?

“Lui aveva giocato la finale, ma prima della finale era stato 7-8 giorni fermo, quindi l’ultimo allenamento lo ha fatto il 10 dicembre. Era rientrato, ha fatto qualche allenamento. Avevo troppi giocatori da mettere dentro all’inizio con poco minutaggio. Chiesa è entrato molto bene, Rabiot lo stesso, Paredes ha fatto meglio da mezzala a fine partita. Iling è entrato molto bene, Kean molto bene, quando hai questi cambi in panchina sono molto importanti, soprattutto in questo momento e soprattutto ora che giochiamo una partita ogni 4 giorni”.