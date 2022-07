Rabiot out dal viaggio americano della Juventus per Covid?

Dopo 10 giorni di preparazione alla Continassa, parte oggi lo Juventus Summer Tour 2022 negli Stati Uniti. Non tutti però saliranno sul volo, come racconta la Gazzetta dello Sport. Rabiot resterà a Torino.

Rabiot out dalla Juventus per Covid?

Adrien Rabiot ieri ha annunciato la sua assenza con un post social: «In accordo con il club e per motivi personali, resterò in Italia per terminare la mia preparazione fisica». Il giocatore non è né infortunato né coinvolto in trattative, ma dietro ai “motivi personali” si celerebbe la scelta di non vaccinarsi: Adrien ha avuto il Covid e quindi in Italia era coperto quando esisteva l’obbligo del green pass per giocare, ma per entrare negli Usa sono obbligatorie le tre dosi.