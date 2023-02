“Radiare la Juventus”, attacco clamoroso al club

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale contro la Juventus.

Radiare la Juventus?

“Se in Italia sulla Juventus si discute di retrocessione, penalizzazioni, il tema della radiazione della non si pone. O perlomeno fino ad oggi nessuno l’ha posto, aspettando di capire la Procura Federale cosa chiederà. Qui in Italia, invece, sta intervenendo la politica. La storia va rispettata, è vero che riteniamo che non tutti i successi della Juve sono stati limpidi sul campo, per motivi arbitrali. Fuori dal campo per motivi di potere e forse su qualcuno abbiamo anche qualche prova, ma questo non può infangare una storia intera, fatta di grandi calciatori e cicli e come tale va rispettata”