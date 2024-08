Ravezzani: “Chiesa ingrato”

Sta facendo molto discutere quanto sta accadendo attorno a Federico Chiesa. Il rifiuto al rinnovo, le difficoltà a cederlo sul mercato ed oggi l’esclusione di Thiago Motta dall’amichevole col Brest.

Si è arrivati ad un punto di non ritorno. Intanto la Juve sta rischiando di perdere un calciatore pagato 60mln, ora a parametro zero se le cose non dovessero cambiare.

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, si sofferma, via “X”, sulla possibilità che Federico Chiesa possa lasciare la Juve a parametro zero a giugno del 2025 per accasarsi all’Inter:

“Il comportamento di Chiesa è stato tipico del calciatore ingrato che considera solo il proprio tornaconto senza alcun senso di appartenenza. Non vedo alcuna differenza con Lukaku. Inutile sperare in una sua ultima stagione di impegno, dedizione e orgoglio”.