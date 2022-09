Record Allegri in Champions, solo Guardiola ha fatto meglio!

Massimiliano Allegri in Champions sa come si fa. È lo specialista della fase a gironi, visto che l’ha superata in tutte e 10 le precedenti edizioni in cui ha partecipato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il record di Allegri in Champions

Tra Milan e Juve non ha mai mancato l’obiettivo ottavi e per due volte (sempre sulla panchina bianconera) è arrivato in finale. Meglio di Max ha fatto solo Pep Guardiola, che vanta un bel 13 su 13. Il feeling con la Coppa ha radici lontane, forse dovuto al fatto che la sua avventura in questa competizione è iniziata in un club, il Milan, che ha da sempre un Dna molto europeo. La Juve però nelle ultime tre stagioni si è sempre fermata agli ottavi e il tecnico è stato richiamato anche con l’obiettivo di tornare tra le migliori otto d’Europa.