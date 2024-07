Retroscena Thiago Motta, chieste le foto di tutti i dipendenti Juve: il motivo

Inizia l’era bianconera targata Thiago Motta. Partito il raduno juventino in attesa dell’arrivo dei big dal post Europeo e Coppa America, il tecnico sta nel frattempo approcciando con la Continassa dove in questi giorni ha già praticamente passato interamente le giornate. E mentre si gode i neo acquisti offerti gentilmente da Cristiano Giuntoli e in attesa che ne arrivino altri, il 41enne italo-brasiliano sta lavorando anche per conoscere a fondo zone e anime del centro sportivo gobbo.

Thiago Motta e le foto dei dipendenti Juve

A tal proposito spunta un suggestivo retroscena dal Corriere della Sera oggi in edicola. Secondo quanto emerge, l’ex tecnico del Bologna avrebbe chiesto di avere le foto di tutti i dipendenti del club presenti al quartier generale e si tratta di circa 100 persone. Questo non per avere sotto controllo chi entra e chi esce, piuttosto per poter effettivamente conoscere tutti e così da chiamarli anche per nome in occasione di qualche incontro anche fortuito. Il che la dice lunghissima sull’umiltà e lo spessore anche umano della nuova guida tecnica.

E’ in generale uno stile di vita ma nello specifico, per quanto riguarda il calcio, riguarda il concetto di “gruppo-squadra” e “squadra-famiglia” che è stato al centro anche della sua tesi a Coverciano e che è pilastro del suo modo di intendere il calcio. Non solo squadra tra titolari e riserve, ma tutti. Tutti tutti. Anche chi spesso è invisibile nel quotidiano.