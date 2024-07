Rigorista Juve, non solo Vlahovic: novità con Thiago Motta

Rigorista Juve: chi sarà il tiratore bianconero dagli undici metri per la prossima stagione? Potrebbero esserci delle novità importanti da questo punto di vista, sia per i tifosi gobbi che in generale per gli amanti del fantacalcio che stanno già mettendo su i primissimi appunti per allestire la rosa della prossima stagione. E ci sono novità da questo punto di vista con Thiago Motta.

Rigorista Juve: oltre Vlahovic anche Douglas Luiz

Non tanto per le scelte dirette del mister italo-brasiliano, quanto per il primo rinforzo che è ufficialmente giunto dal mercato: Douglas Luiz. Il 26enne di Rio de Janeiro è un abilt play ma in verità è anche un giocatore potenzialmente anche offensivo come dimostrano i 10 goal e i diversi assist nell’ultima stagione all’Aston Villa, e tra le sue abilità ci sono anche i calci di rigori e le punizioni.

Il sudamericano, che a Torino porterà con sé Alisha Lehmann che rinforzerà le J Women, sarà dunque una risorsa importante anche da questo punto di vista. Difficile pensare che possa addirittura superare Vlahovic nelle gerarchie, ma è molto probabile che possa subentrargli in caso di assenza o che in alcuni momenti potrebbero alternarsi anche in base agli umori e le sensazioni del momento. Un rinforzo preziosissimo dunque per la Juventus. E dopo il registra, Cristiano Giuntoli ora sta prendendo anche l’incontrista.