Rinnovi sospesi in casa Juve, il motivo

In questo momento le questioni economiche in casa Juve sono assolutamente secondarie, perché prima di tutto vengono il bene e la dignità del club. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve, rinnovi tutti in stand by

Nell’anno del centenario della proprietà la Juve non può permettersi di fare certe figure e atteggiamenti sbagliati non saranno più tollerati. Nedved ha rincarato la dose aggiungendo altre parole di fuoco e mettendo in stand by ogni trattativa per i rinnovi, anche per chi aveva già cominciato a parlarne (come Danilo): prima i risultati, poi il resto.