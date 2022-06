Rinnovo De Sciglio, in arrivo l’ufficialità: le cifre

La fumata bianca è vicina: il terzino della Juventus Mattia De Sciglio firmerà presto il suo rinnovo di contratto con il club bianconero.

De Sciglio rinnova con la Juventus, le ultime

Dopo una lunga trattativa tra la dirigenza bianconera e il suo agente, Giovanni Branchini, è stata raggiunta l’intesa per il prolungamento fino al 2025. L’annuncio è previsto la prossima settimana, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il terzino è arrivato a Torino nel 2017, voluto fortemente da Allegri che lo aveva lanciato al Milan: oltre a essere duttile (può giocare a destra e a sinistra) è considerato affidabile. Per lui è previsto uno stipendio al ribasso rispetto a quello attuale: dai 3 milioni di euro che guadagna oggi, passerà a guadagnare circa 1,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni. Prima di Mattia aveva rinnovato Perin, mentre per Cuadrado era stata esercitata l’opzione per il rinnovo.