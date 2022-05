Rinnovo in casa Juve, in arrivo l’annuncio!

Mattia De Sciglio era uno dei cinque giocatori in scadenza di contratto 2022 alla Juventus, assieme a Cuadrado, Perin, Dybala e Bernardeschi. Due di questi rimarranno, gli altri due andranno via. E De Sciglio cosa fa?

Rinnovo De Sciglio, le ultime

Per De Sciglio sembrava tutto in discesa, vista la fiducia che Allegri nutre da tempo: l’ha voluto portare alla Juventus nel 2017, quando il difensore non trovava più spazio al Milan. Secondo quanto raccontato dagli organi di stampa, quella di De Sciglio è stata una conferma importante.

Le discussioni per il rinnovo vanno avanti da tempo, ma c’è serenità. Il prolungamento del contratto non appare in discussione, si attende solamente l’annuncio.